При якому значенні а рівняння 4(а-3)х=72 матиме корінь х=6? Відповідь:6
Алгебра
При якому значенні а рівняння 4(а-3)х=72 матиме корінь х=6? Відповідь:6
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4(a-3)6=72 4a-12=72:6 4a=12+12 4a=24:4 x=6
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