Дакажите, что в названии стихотворения (Песнь о вещем Олеге) содержится авторская ирония. Вспомните значения слова "вещий". К какому персонажу баллады применимо это определение? Плиз срочно!!!'

Литература

Дакажите, что в названии стихотворения (Песнь о вещем Олеге) содержится авторская ирония. Вспомните значения слова "вещий". К какому персонажу баллады применимо это определение? Плиз срочно!!!'

Автор: Гость