3. Какой элемент участвовал в следующем ядерном взрыве? Определите элемент x. 4. Определите пропущенные элементы в следующих ядерных реакциях:
Химия
3. Какой элемент участвовал в следующем ядерном взрыве? Определите элемент x. 4. Определите пропущенные элементы в следующих ядерных реакциях:
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А) ⁵⁴₂₅Mn б) ²⁰₁₀Ne в)²³⁹₉₄Pu г) ⁵⁵₂₆Fe 3) ²³⁵₉₂U
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