3. Какой элемент участвовал в следующем ядерном взрыве? Определите элемент x. 4. Определите пропущенные элементы в следующих ядерных реакциях:

Химия

3. Какой элемент участвовал в следующем ядерном взрыве? Определите элемент x. 4. Определите пропущенные элементы в следующих ядерных реакциях:

Автор: Гость