3. Какой элемент участвовал в следующем ядерном взрыве? Определите элемент x. 4. Определите пропущенные элементы в следующих ядерных реакциях:

Химия
3. Какой элемент участвовал в следующем ядерном взрыве? Определите элемент x. 4. Определите пропущенные элементы в следующих ядерных реакциях:
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) ⁵⁴₂₅Mn б) ²⁰₁₀Ne в)²³⁹₉₄Pu г) ⁵⁵₂₆Fe 3) ²³⁵₉₂U
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
СРОЧНО!!!!! Моторная лодка для прохождение 16 км по течению реки затратила столько ??е времени сколько на 10 км против течения реки.Найдите собст...
Ответить
Русский язык
Расскажите, о чем вы мечтаете. Постройте небольшое высказывание о своем будущем. Употребляйте, где это уместно, разноспрягаемый глагол "хотеть". За...
Ответить
Русский язык
Какое слово образовано суффиксальным способом: Березовый, неприятный, безвольный, Согласие,
Ответить
Математика
√10-х(корень дальше не стоит)=х-10
Ответить
Русский язык
Как состовить цветовую схему к слову метро
Ответить