Надо написать сочинение используя различные выразительные средства языка на тем?? Веник
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Надо написать сочинение используя различные выразительные средства языка на тем?? Веник
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
веник — связка прутьев или веток, в большей степени используемый для подметания помещений, но иногда и уличных территорий. Прежде употреблялся также для чистки одежды, для спрыска белья или цветов
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