ПОМОГИТЕ пожалуйста !!!!Барышня крестьянка 1)Почему враждовали Берестов и Муромский? 2)Как Елизавета стала Акулиной ?Заранее спасибо

Литература
ПОМОГИТЕ пожалуйста !!!!Барышня крестьянка 1)Почему враждовали Берестов и Муромский? 2)Как Елизавета стала Акулиной ?Заранее спасибо
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Они были в ссоре, из-за того что один был помешан на всём английском (английский сад и т.д...), а другому наоборот нравилось всё русское. 2) Лизе очень нравится Алексей. Но она понимала, что их отцы были в ссоре, и им было нельзя видиться. И Лиза с Настей придумали превращение в крестьяку.
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