Помогите,пожалуйста. Дз по физике.Нужно придумать две задачи на расстояние и реши??ь их,7 класс.Срочно!!!!!
Физика
Помогите,пожалуйста. Дз по физике.Нужно придумать две задачи на расстояние и реши??ь их,7 класс.Срочно!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Скорость машины 1 км.ч. а время-20 мин.Равномерное ли движение? 2)Скорость автобуса 20 м.ч. а его время-10 мин.,каков его пройденный путь?
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