Дам 20 баллов!!!Помогите описать урок используя средства художественной выразител??ности.
Русский язык
Дам 20 баллов!!!Помогите описать урок используя средства художественной выразител??ности.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Урок ,получение полезной информации ,при этом мы можем развивать свой моз , то есть наш мозг не деградирует ,а прогрессирует. По-моему, урок должен завлекать и заинтересовать человека,ибо если урок скушён ,то и мысли скушны
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