Дам 20 баллов за ответ!!!! Напишіть будь-ласка твір "Як пішла назва Дніпро"

Гость: Гость:

Дніпро, це назва ріки звучить гордо. Дніпро по праву можна назвати великою рікою, і це не тільки дивлячись на його величезні розміри (найбільша річка України, що протікає в її центральній частині), а також тому, що історія Дніпра безпосередньо пов'язана з історієюформування української держави. Хоча напевно правильніше буде сказати, що історію існування цієї великої ріки пов'язана з історією території, на якій зараз розташована України, в точніше її центральна частина. Адже насправді Дніпро набагато старше Україні, як сформованого незалежної держави, він існував ще за часів заселення території (сучасної України та Росії, слов'яни), а також варто доповнити, що про Дніпро згадується в різних пам'ятках історії та літописах (описують період існування Київської Русі і ті події, які відбувалися на території сучасної України в період її приєднання до Московського царства, поділу між сусідніми зміцнілими державами та ін.) Перші згадки про річку зустрічаються у греків у V столітті до н. е.., Геродот називав її Борисфеном (річкою з півночі); у римських істориківрічка отримала ім'я Данапріс. Слов'янська назва в період Київської Русі - Славута. Дніпро був частиною важливого торговельного шляху, що з'єднує Прибалтику з Причорномор'ям («Шлях із варяг у греки»). На нижньому Дніпрі існувала природна перепона у вигляді порогів, яка була подолана тільки в новітній історії з будівництвом дамби Дніпровської ГЕС. На землях навколо середньої течії Дніпра в IX столітті сформувалося ядро ​​Давньоруської держави, тут розташовувалася перша столиця Русі (нині Україна) - м.Київ. У XVI столітті в закруті нижнього Дніпра сформувалася база українського козацтва - Запорізька Січ, що служила буфером між степовими кочівниками і землеробськими слов'янськими районами північно-західніше. Самезвідси почали свій переможний похід на захід козацькі загони Богдана Хмельницького в 1648 р. Надалі Середнє Придніпров'я стало найбільшим промисловим регіоном півдня Російської імперії, а згодом - СРСР і Україна. Тут зосереджені такі індустріальні центри, як Кременчук, Дніпродзержинськ (Кам'янське), Дніпропетровськ (Катеринослав), Запоріжжя(Олександрівськ), Нікополь. У м. Енергодар знаходиться найбільша на Україні АЕС. А в 1943 відбулася грандіозна битва за Дніпро між арміями СРСР і нацистської Німеччини, в ході якої Дніпро був форсований і надії гітлерівців перетворити цю природну перешкоду в непереборний оборонний рубіж не виправдалися. У сучасній же Україні Дніпро широко використовується, це один з найбільших водних ресурсів України.