Уравнение реакции пропилен → 1,2-дихлорпропан
Химия
Уравнение реакции пропилен → 1,2-дихлорпропан
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
CH3-CH=CH2 + Cl2 ⇒ CH3-CHCl-CH2Cl Реакция гидрогалогенирования. Желаю удачи!
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