Сформулируйте и докажите основное свойство степени.

Гость: Гость:

1) При умножении степеней с одинаковым основанием,основание оставляем без изменения,а показатели степеней складываем. 2) При делении степеней с одинковым основанием,основание оставляем без изменения,а показатели вычитаем 3) При возведении степени в степень показатели перемножаются.