Сформулируйте и докажите основное свойство степени.

Алгебра
Сформулируйте и докажите основное свойство степени.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) При умножении степеней с одинаковым основанием,основание оставляем без изменения,а показатели степеней складываем. 2) При делении степеней с одинковым основанием,основание оставляем без изменения,а показатели вычитаем 3) При возведении степени в степень показатели перемножаются.
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