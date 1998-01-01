Почему оказание различных услуг занимает особое место в современном мировом хозяйстве?

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Сфера услуг в последние годы становится одной из самых перспективных отраслей экономики. Сегодня как развитые, так и развивающиеся страны ставят перед собой задачу – ускорить развитие сферы услуг для воздействия на экономический рост. Рынок услуг не похож на другие рынки. Услуги имеют специфические различия. Благодаря таким свойствам, как неосязаемость и невидимость большинства услуг, торговлю ими называют невидимым экспортом или импортом. В отличие от товаров услуги производятся и потребляются в основном одновременно и не подлежат хранению. Поэтому за рубежом необходимо присутствие непосредственных производителей услуг или иностранных потребителей в стране производства услуг. Также услуги не подлежат таможенному контролю. Услуги бывают наукоемкими и капиталоемкими. Они могут иметь промышленный характер и требовать высококвалифицированных исполнителей, а могут быть неквалифицированными и удовлетворяющими личные потребности членов общества. Сфера услуг в большей степени находится под государственной защитой от иностранной конкуренции, чем материальное производство. Также прослеживается такая закономерность общественного развития, как опережающий рост сферы услуг по сравнению с материальным производством и расширение ее хозяйственных позиций. В услугах начинает играть важную роль научное знание, нематериальные формы накопления, информационные технологии, а также глобализация хозяйственной деятельности и т.п. Таким образом, все более важными становятся глубокие научно-технические, качественные и структурные изменения в самих отраслях услуг, повышающие их вклад в развитие общества и создают необходимые условия для его процветания. На развитие сферы услуг большое влияние оказывает научно-технический прогресс: появляются новые виды услуг, улучшается качество обслуживания, упраздняются технические барьеры в передаче некоторых услуг, что открывает для них мировой рынок. В настоящее время существует огромное число оказываемых услуг. Особое место в сфере услуг занимает социальный комплекс, куда можно отнести здравоохранение, образование, туризм, культуру и искусство и др. В настоящее время по темпам ростa во многих странах лидирующими считаются деловые услуги. В рамках этих услуг увеличивают свою долю информационно-компьютерные услуги. Участие страны в мировой торговле услугами можно определить с помощью расчета ее доли в мировой торговле. У развитых стран она имеет гораздо большее значение, чем у развивающихся. Уровень экономического развития страны также влияет на ее специализацию в тех или иных видах услуг. США, Англия, Франция, Швейцария, Германия являются ведущими экспортерами услуг образования и здравоохранения. А развивaющиеся страны в большинстве случаев специализируются на туристических, транспортных и оффшорных услугах.Предоставление посреднических услуг при транзите товаров. США, являясь крупнейшим производителем компьютеров, широко поставляют на мировой рынок компьютерные услуги. Кроме того, США с 1998 г. считается ведущим экспортером коммерческих услуг. В мировой экономике наблюдается постоянный рост доли сферы услуг в совокупном ВВП. В наиболее развитых странах мира доля занятых в сфере услуг составляет более 70% от общей численности занятых в экономике. Также эта сфера характеризуется достаточно большой вовлеченностью женской рабочей силы. Это обусловлено как самим характером деятельности, так и восприимчивостью сферы услуг к особенностям женского поведения. Одновременно по данным анализа в этот период в мировой торговле наблюдается постоянное увеличение объемов экспортно-импортных операций в сфере услуг. Развитие сферы услуг непосредственно оказывает влияние на уровень жизни населения. В 60-х годах мощным фактором роста третичного сектора во многих развитых странах мира стало повышение благосостояния основной массы населения вследствие увеличения общественной производительности труда. После удовлетворения базовых потребностей в материальных благах люди получили возможность все больше средств тратить на услуги, что ранее они не могли себе позволить из-за низкого уровня доходов. Растущие масштабы мировой торговли услугами неизбежно привели к потребности создания международного механизма регулирования. Важную роль в регулировании играют двухсторонние соглашения, как отраслевые, так и торгово-экономические. Международный рынок услуг регулируется в рамках международных организаций. Примером может служить Всемирная торговая организация. Не менее важную роль в регулировании мировой торговли услугами выполняет многостороннее Генеральное соглашение по торговле услугами. Сейчас сфера услуг развивается. Она реагирует на потребности рынка. НТП обусловил появление на рынке принципиально новых услуг. Все это способствует экономическому росту в стране, улучшению качества жизни.