Баллон какого объёма надо взять , чтобы поместить в нём 8 кг кислорода под давлением 200 атм при температуре 40 градусов
Физика
Баллон какого объёма надо взять , чтобы поместить в нём 8 кг кислорода под давлением 200 атм при температуре 40 градусов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
P*V*M=m*R*T V=m*R*T/P*M=8*8,31*313/200*10^5*32*10^-3=3,25*10^-2 м3
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