Баллон какого объёма надо взять , чтобы поместить в нём 8 кг кислорода под давлением 200 атм при температуре 40 градусов

Физика

Баллон какого объёма надо взять , чтобы поместить в нём 8 кг кислорода под давлением 200 атм при температуре 40 градусов

Автор: Гость