Что такое черная дыра и что она составляет

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ЧЕРНАЯ ДЫРА область в пространстве, возникшая в результате полного гравитационного коллапса вещества, в которойгравитационное притяжение так велико, что ни вещество, ни свет, ни другие носители информации не могутее покинуть. Поэтому внутренняя часть черной дыры причинно не связана с остальной Вселенной;происходящие внутри черной дыры физические процессы не могут влиять на процессы вне ее. Черная дыраокружена поверхностью со свойством однонаправленной мембраны: вещество и излучение свободно падаетсквозь нее в черную дыру, но оттуда ничто не может выйти. Эту поверхность называют " горизонтом событий".Поскольку до сих пор имеются лишь косвенные указания на существование черных дыр на расстояниях втысячи световых лет от Земли, наше дальнейшее изложение основывается главным образом натеоретических результатах. Черные дыры, предсказанные общей теорией относительности ( теориейгравитации, предложенной Эйнштейном в 1915) и другими, более современными теориями тяготения, былиматематически обоснованы Р.Оппенгеймером и Х. Снайдером в 1939. Но свойства пространства и времени вокрестности этих объектов оказались столь необычными, что астрономы и физики в течение 25 лет неотносились к ним серьезно. Однако астрономические открытия в середине 1960-х годов заставили взглянутьна черные дыры как на возможную физическую реальность. Их открытие и изучение может принципиальноизменить наши представления о пространстве и времени. Образование черных дыр. Пока в недрах звезды происходят термоядерные реакции, они поддерживаютвысокую температуру и давление, препятствуя сжатию звезды под действием собственной гравитации.Однако со временем ядерное топливо истощается, и звезда начинает сжиматься. Расчеты показывают, чтоесли масса звезды не превосходит трех масс Солнца, то она выиграет " битву с гравитацией": еегравитационный коллапс будет остановлен давлением " вырожденного" вещества, и звезда навсегдапревратится в белый карлик или нейтронную звезду. Но если масса звезды более трех солнечных, то уженичто не сможет остановить ее катастрофического коллапса и она быстро уйдет под горизонт событий, ставчерной дырой.