Выберете правильное утверждение. Плотность меди 8900 килограмм метров Это означает что
Физика
Выберете правильное утверждение. Плотность меди 8900 килограмм метров Это означает что
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Куб из меди с ребром, равным 1 м и объемом 1 м³ обладает массой 8900 кг Куб проще считается..)) Вообще любое тело из меди, объемом 1 м³ обладает массой 8900 кг
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