Выберете правильное утверждение. Плотность меди 8900 килограмм метров Это означает что

Физика
Выберете правильное утверждение. Плотность меди 8900 килограмм метров Это означает что
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Куб из меди с ребром, равным 1 м и объемом 1 м³ обладает массой 8900 кг Куб проще считается..)) Вообще любое тело из меди, объемом 1 м³ обладает массой 8900 кг
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
1. а) (6у)2=? б)(1\2а 2)3=? в)(0,1с5)4=? г)(-1\3 х у )4=? д)(-10 х2 у6)3=? е)(-а2 в3 с4)7=?
Ответить
Химия
C1 и C2, пожалуйста
Ответить
Математика
Произведение двух чисел равно 246,5. Если один из множителей увеличить на 2,5, а друго?? оставить без изменения, то произведение будет равно 331,5....
Ответить
Алгебра
Доведіть що рівняння x^4+7x^2-12x+5=0 не має дійсних коренів
Ответить
Геометрия
Найдите площадь фигуры, изображенной на рисунке, если сторона клетки равна 1.
Ответить