Схарактеризуйте образи захисників Буші за повістю Старицького "Облога буші".

Литература
Схарактеризуйте образи захисників Буші за повістю Старицького "Облога буші".
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мудрі, хоробрі, готові віддати своє життя за свою рідну землю, віддані своїй землі і своєму народу, відповідальні, хитрі
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