Составьте предложения с прилательными:слишком близко,краснее,крепче,меньше,крас??ый,несоленый
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Составьте предложения с прилательными:слишком близко,краснее,крепче,меньше,крас??ый,несоленый
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Этот красивый парень стоит ко мне слишком близко. 2. Этот помидор краснее, чем другой. 3. Я стараюси держать его крепче. 4. Она меньше меня на несколько см. 5.Этот салат не соленый.
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