Какие меры принимают люди для охраны воздуха от загрязнения? Напиши:_______________________________________________ ______________________________________________________

Окружающий мир
Какие меры принимают люди для охраны воздуха от загрязнения? Напиши:_______________________________________________ ______________________________________________________
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Люди ставят фильтры на трубы чтобы выходил только чистый воздух. Е сть  фильтры на заводах где чтонибудь производят или теже утилизации мусора от мусора тоже много проблем. Например: удобряют почву, поливают деревья, убирают бумажки, садят дерево, куст.
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