Какие меры принимают люди для охраны воздуха от загрязнения? Напиши:_______________________________________________ ______________________________________________________

Гость: Гость:

Люди ставят фильтры на трубы чтобы выходил только чистый воздух. Е сть фильтры на заводах где чтонибудь производят или теже утилизации мусора от мусора тоже много проблем. Например: удобряют почву, поливают деревья, убирают бумажки, садят дерево, куст.