Написать перевод дорогая света Помогите пожалуйста!

Английский язык
Написать перевод дорогая света Помогите пожалуйста!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Dear Sveta please help!!
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