Написать перевод дорогая света Помогите пожалуйста!
Английский язык
Написать перевод дорогая света Помогите пожалуйста!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Dear Sveta please help!!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Русский язык
Графически покажите способ образования данных слов:безбрежный ,безводный,внешко??ьный,попутчик,подлокотник,приморский,настенный Например: приставка...
Другие предметы
Какие критерии положены в основу классификации чрезвычайных ситуаций техногенного характера по масштабу их распространения и тяжести последствий?