Графически покажите способ образования данных слов:безбрежный ,безводный,внешко??ьный,попутчик,подлокотник,приморский,настенный

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Графически покажите способ образования данных слов:безбрежный ,безводный,внешко??ьный,попутчик,подлокотник,приморский,настенный
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Безбрежный - берег безводный - вода внешкольный - школа попутчик - путь подлокотник - локоть приморский - море настенный - стена Стрелочка  будет идти от второго слова к первому. Приставочно - суффиксальный способ образования.
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