ДАМ 30 БАЛЛОВ выполните деление: 189,54:0,78;128,34:0,138;5:0,8;32:1,28

Математика
ДАМ 30 БАЛЛОВ выполните деление: 189,54:0,78;128,34:0,138;5:0,8;32:1,28
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
189,54:0,78=243   18954 :  78 - 156        243      335    - 312         234       - 234             0   128,34 : 0,138 = 930   128340 : 138  -1242        930       414     - 414            0       5:0,8 = 6,25       50    : 8      - 48       6,25         20       -16           40         - 40             0     32:1,28 = 25    3200 : 128  - 256      25       640     - 640           0
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