ДАМ 30 БАЛЛОВ выполните деление: 189,54:0,78;128,34:0,138;5:0,8;32:1,28
Математика
ДАМ 30 БАЛЛОВ выполните деление: 189,54:0,78;128,34:0,138;5:0,8;32:1,28
Ответ(ы) на вопрос:
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189,54:0,78=243 18954 : 78 - 156 243 335 - 312 234 - 234 0 128,34 : 0,138 = 930 128340 : 138 -1242 930 414 - 414 0 5:0,8 = 6,25 50 : 8 - 48 6,25 20 -16 40 - 40 0 32:1,28 = 25 3200 : 128 - 256 25 640 - 640 0
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