What were these people doing at 6 o'clock yesterday afternoon? Use the verbs to write sentences. ПОМОГИТЕЕЕ
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What were these people doing at 6 o'clock yesterday afternoon? Use the verbs to write sentences. ПОМОГИТЕЕЕ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.They were surfing the Net . 2.They were having dinner. 3.Bob was working on his laptop . 4.They were drinking coffee.
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