Сколнения к словам Слова В тетради На планете К дяде В бой Пнями О жочери
Математика
Сколнения к словам Слова В тетради На планете К дяде В бой Пнями О жочери
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Слова-1 скл. В тетради-3 скл. На планете-1 скл. К дяде-1 скл. В бой-2 скл. Пнями-2 скл. О дочери-3 скл.
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