Дам 30 балов , сочинение-описание внешности про дуга. Слов меньше 150.
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Дам 30 балов , сочинение-описание внешности про дуга. Слов меньше 150.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мой друг очень приятен внешностью.У него красивые глаза и волосы.Фигурой он строен и голос хороший.У нас с ним очень похожие интересы.Носит он в школе модную,но не слишком яркую одежду.На улице он наоборот носит яркую одежду.Правда,у него есть очки,но это не мешает ему быть моим лучшим другом.
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