Дам 30 балов , сочинение-описание внешности про дуга. Слов меньше 150.

Русский язык
Дам 30 балов , сочинение-описание внешности про дуга. Слов меньше 150.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мой друг очень приятен внешностью.У него красивые глаза и волосы.Фигурой он строен и голос хороший.У нас с ним очень похожие интересы.Носит он в школе модную,но не слишком яркую одежду.На улице он наоборот носит яркую одежду.Правда,у него есть очки,но это не мешает ему быть моим лучшим другом.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Назовите основные отличия реформы и революции
Ответить
Технология
Общее название скатерти и салфеток 5 букв
Ответить
Русский язык
погода полянка помощь определите у них склонение
Ответить
Литература
Напишие сочинение о Геракле
Ответить
Немецкий язык
Помогите пожалуйста!!!b и c
Ответить