ДАМ 91 БАЛЛ!!!! ПРОСКЛОНЯЙТЕ ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ

Русский язык
ДАМ 91 БАЛЛ!!!! ПРОСКЛОНЯЙТЕ ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Род. шести целых четырех пятых школДат. шести целым четырем пятым школвинит. шесть целых четыре пятых школтворит. шестью целыми четырьмя пятым школпредл. шести целых четырех пятых школ

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