Добрый вечер! Пожалуйста, помогите решить эту задачу. Дана конечная арифметическая прогрессия: a1; a2; 2,6; a4; 10,5. Найдите недостающие члены.

Алгебра
Добрый вечер! Пожалуйста, помогите решить эту задачу. Дана конечная арифметическая прогрессия: a1; a2; 2,6; a4; 10,5. Найдите недостающие члены.
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