Почему наречие похоже на прилагательное и почему отличается от него?

Русский язык
Почему наречие похоже на прилагательное и почему отличается от него?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Отличаются потому что вопросы разные и подчеркиваются по разному: красивый-прил, (какой?-красивый) красиво-нар., как?-красиво
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