Почему наречие похоже на прилагательное и почему отличается от него?
Русский язык
Почему наречие похоже на прилагательное и почему отличается от него?
Ответ(ы):
Гость:
Отличаются потому что вопросы разные и подчеркиваются по разному: красивый-прил, (какой?-красивый) красиво-нар., как?-красиво
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Математика
Грузовой автомобиль без прицепа проехал расстояние 480км со скоростью 60 км/ч.Автом??биль с прицепом проехал это расстояние со скоростью 40 км/ч.На...
Математика
Русский язык