Как найти семь четвёртых от 32
Математика
Как найти семь четвёртых от 32
Ответ(ы):
Гость:
32 : 7 = 4 целых и 4/7 4 целых и 4/7 * 7 = 32
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