СРОЧНО УМОЛЯЮ ПОСТАВЛЮ СПАСИБО! Сочините продолжение рассказа о встрече повзрослевших валека и Васи из повести в дурном обществе или дети подземелья

Литература
СРОЧНО УМОЛЯЮ ПОСТАВЛЮ СПАСИБО! Сочините продолжение рассказа о встрече повзрослевших валека и Васи из повести в дурном обществе или дети подземелья
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Автор: Гость
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Валек: мальчик лет девяти,старше Васи, худощавый и тонкий. Одет он был в грязной рубашонке, руки держал в карманах узких и коротких штанишек. Темные курчавые волосы лохматились над черными задумчивыми глазами,очень солидный и внушавший уважение своими манерами взрослого человека; и внушал почтение своею авторитетностью и независимым тоном, с каким отзывался остарших. Кроме того, он часто сообщал много нового, о чем я раньше и не думал Детство героя проходило в маленьком городе Княжье-Вено Юго-Западного края. Вася — так звали мальчика — был сыном городского судьи. Ребенок рос, «как дикое деревцо в поле» : мать умерла, когда сыну было всего шесть лет, а отец, поглощенный своим горем, обращал на мальчика мало внимания. Вася целыми днями бродил по городу, и картины городской жизни оставляли в его душе глубокий след.
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