Ответьте пожалуйста на вопросы:больной жалуется на боли в животе, на неприятный в??ус во рту.В кале обнаружены белые членики.Каким червем он заражен? и второй вопрос:аскарида живет в кишечнике.Почему она не переваривается под в...

Биология

Ответьте пожалуйста на вопросы:больной жалуется на боли в животе, на неприятный в??ус во рту.В кале обнаружены белые членики.Каким червем он заражен? и второй вопрос:аскарида живет в кишечнике.Почему она не переваривается под воздействием желудочных соков?

Автор: Гость