Ответьте пожалуйста на вопросы:больной жалуется на боли в животе, на неприятный в??ус во рту.В кале обнаружены белые членики.Каким червем он заражен? и второй вопрос:аскарида живет в кишечнике.Почему она не переваривается под в...

Биология
Ответьте пожалуйста на вопросы:больной жалуется на боли в животе, на неприятный в??ус во рту.В кале обнаружены белые членики.Каким червем он заражен? и второй вопрос:аскарида живет в кишечнике.Почему она не переваривается под воздействием желудочных соков?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Аскарида имеет кутикулу, которая предотвбращает переваривание. Солитер, может быть.
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