Составить диалог на украинском языке между журналистом и актером театра, по три п??едложения.

Українська мова
Составить диалог на украинском языке между журналистом и актером театра, по три п??едложения.
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Автор: Гость
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