Используя свойства неравенства, запешите верное неравенство, которое получется, ??сли: 1) к обеим частям неравенства 8lt;13 прибавить число 5; число 4;число -2; число -6 2)из обеих частей неравенства 8lt;13 вычесть число 3;чи...

Математика
Используя свойства неравенства, запешите верное неравенство, которое получется, ??сли: 1) к обеим частям неравенства 8lt;13 прибавить число 5; число 4;число -2; число -6 2)из обеих частей неравенства 8lt;13 вычесть число 3;число 7;число -1;число -4. РЕШИТЕ ПЛИЗЗ ДАЮ 20 БАЛЛОВ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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