Эпиграф к произведению Муму Тургенев
Литература
Эпиграф к произведению Муму Тургенев
Ответ(ы):
Гость:
Жил был крепосьной крестьянин звали его герасим приехал он в город под именем москва ему сшили сапоги сшили кафтан и определили его дворником жил он со злейшей хозяйкой однажды он нашел песика маленького он назвал ее муму и взял к себе но хозяйка была против нее и сказал герасиму потопить ее он ее потопил потом он отказался жить у хозяйки и уехал обратноты деревню герасим был роста 12 вершков он был немым он был так силен что раюотал за всех своих четырех братьев
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