Когда неодобрительно говорят о похожих странностях двух приятелей, вспоминают: ??ыберите вариант ответа: Тамару с подружкой яблоню с яблоком Фому с Ерёмой кошку с собакой пару сапог Задание № 7: Определите, какой частью...
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Когда неодобрительно говорят о похожих странностях двух приятелей, вспоминают: ??ыберите вариант ответа: Тамару с подружкой яблоню с яблоком Фому с Ерёмой кошку с собакой пару сапог Задание № 7: Определите, какой частью речи являются слова в предложении Желомная бечь обдисляля хрожную деланавку. Выберите вариант ответа: Имя прилагательное, имя существительное, глагол, имя существительное, имя прилагательное. Глагол, имя существительное, имя прилагательное, имя прилагательное, имя существительное. Имя прилагательное, глагол, глагол, имя существительное, имя прилагательное. Имя прилагательное, имя существительное, глагол, имя прилагательное, имя существительное. Имя существительное, имя существительное, имя прилагательное, глагол, имя существительное.
Ответ(ы):
Гость:
Говорят, что яблоко от яблони недалеко падает (это означает, что эти два человека похожи)
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