ПРОШУ ПОМОГИТЕ! Напишите 10 пар слов с суффиксами ёнок и онок. К примеру рубашонка - сгущёнка. Чтоб слова были похожи

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ПРОШУ ПОМОГИТЕ! Напишите 10 пар слов с суффиксами ёнок и онок. К примеру рубашонка - сгущёнка. Чтоб слова были похожи

Автор: Гость