Помогите ПЖ!!! нужно решить в этом номер 5!!
Математика
Помогите ПЖ!!! нужно решить в этом номер 5!!
Ответ(ы):
Гость:
(3x + 5)/22 = 7,2/14,1 3x + 5 = 7,2*22/14,4 3x + 5 =11 3x = 6 x = 2
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