Запиши отгадки 1) сам вагон открыл нам двери в город лестница ведёт. мы своим гл??зам не верим все стоят она идёт. ___________ 2) я мчусь держась за провода не заблужусь я никогда._______ 3) сижу верхом не на коне а у ...

Русский язык

Запиши отгадки 1) сам вагон открыл нам двери в город лестница ведёт. мы своим гл??зам не верим все стоят она идёт. ___________ 2) я мчусь держась за провода не заблужусь я никогда._______ 3) сижу верхом не на коне а у туриста на спине._____

Автор: Гость