Запиши отгадки 1) сам вагон открыл нам двери в город лестница ведёт. мы своим гл??зам не верим все стоят она идёт. ___________ 2) я мчусь держась за провода не заблужусь я никогда._______ 3) сижу верхом не на коне а у ...
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Запиши отгадки 1) сам вагон открыл нам двери в город лестница ведёт. мы своим гл??зам не верим все стоят она идёт. ___________ 2) я мчусь держась за провода не заблужусь я никогда._______ 3) сижу верхом не на коне а у туриста на спине._____
Ответ(ы):
Гость:
Метро, экскалатор, тройлебус
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