Из двух посёлков , находящися на расстояние 78 км , вышли одновременно навстречу др??г другу два лыжника и встретились через 3 ч . С какой скоростью шёл второй лыжник ?
Математика
Из двух посёлков , находящися на расстояние 78 км , вышли одновременно навстречу др??г другу два лыжника и встретились через 3 ч . С какой скоростью шёл второй лыжник ?
Ответ(ы):
Гость:
12*3=36 км - прошел первый лыжник до встречи78-36=42 км - прошел второй лыжник до встречи42:3=14 км/ч - скорость второго лыжника
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