Из двух посёлков , находящися на расстояние 78 км , вышли одновременно навстречу др??г другу два лыжника и встретились через 3 ч . С какой скоростью шёл второй лыжник ?

Математика

Из двух посёлков , находящися на расстояние 78 км , вышли одновременно навстречу др??г другу два лыжника и встретились через 3 ч . С какой скоростью шёл второй лыжник ?

Автор: Гость