Укажите слово в котором один слог гуси ,змея,парк,птенчик.

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Укажите слово в котором один слог гуси ,змея,парк,птенчик.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
парк-стыдно не знать!
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