Грузовой автомобиль без прицепа проехал расстояние 480км со скоростью 60 км/ч.Автом??биль с прицепом проехал это расстояние со скоростью 40 км/ч.На сколько больше времени находился в дороге автомобиль с прицепом?
Математика
Грузовой автомобиль без прицепа проехал расстояние 480км со скоростью 60 км/ч.Автом??биль с прицепом проехал это расстояние со скоростью 40 км/ч.На сколько больше времени находился в дороге автомобиль с прицепом?
Ответ(ы):
Гость:
480 60=8ч без прицепа 48040=12ч с прицепом 12ч-8ч=4ч Ответ:на 4 часа
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