Грузовой автомобиль без прицепа проехал расстояние 480км со скоростью 60 км/ч.Автом??биль с прицепом проехал это расстояние со скоростью 40 км/ч.На сколько больше времени находился в дороге автомобиль с прицепом?

Математика

Грузовой автомобиль без прицепа проехал расстояние 480км со скоростью 60 км/ч.Автом??биль с прицепом проехал это расстояние со скоростью 40 км/ч.На сколько больше времени находился в дороге автомобиль с прицепом?

Автор: Гость