День цветок диван дождьподбери к именам существительным по два прилагательных
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День цветок диван дождьподбери к именам существительным по два прилагательных
Ответ(ы):
Гость:
Летний тёплый день,розовый яркий цветок,новый красивый диван,сильный хлёсткий дождь. всё просто!
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