ДАМ 99 БАЛЛОВ, ОТМЕЧУ ВАШ ОТВЕТ КАК ЛУЧШИЙ, ПОСТАВЛЮ НА НЕГО 5 ЗВЁЗД, ПОСТАВЛЬ "ПОНРА??ИЛОСЬ" ИЛИ КАК ТАМ. ЕСЛИ ПОМОЖЕТЕ, ТО ПОЛУЧИТЕ ЭТО ( И ЕСЛИ ПРАВИЛЬНО) СРОЧНО! МНЕ ОЧЕНЬ НУЖНО НАПИСАТЬ ОТЗЫВ О КНИГЕ Ю. КОВАЛЬ "АЛЫЙ"

Литература
ДАМ 99 БАЛЛОВ, ОТМЕЧУ ВАШ ОТВЕТ КАК ЛУЧШИЙ, ПОСТАВЛЮ НА НЕГО 5 ЗВЁЗД, ПОСТАВЛЬ "ПОНРА??ИЛОСЬ" ИЛИ КАК ТАМ. ЕСЛИ ПОМОЖЕТЕ, ТО ПОЛУЧИТЕ ЭТО ( И ЕСЛИ ПРАВИЛЬНО) СРОЧНО! МНЕ ОЧЕНЬ НУЖНО НАПИСАТЬ ОТЗЫВ О КНИГЕ Ю. КОВАЛЬ "АЛЫЙ"
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Гость:
В этой книге собраны лучшие рассказы Юрия Иосифовича, талантливого человека с потрясающим чувством юмора и безграничной фантазией. Добрые и смешные истории из деревенской и городской жизни, зарисовки о животных, о природе и месте человека в ней. Каждый рассказ, пусть даже самый маленький, - отдельная история, лаконичная, законченная, написанная простым, понятным и немного ироничным языком. Читая рассказ за рассказом, как по ступенькам поднимаешься к чему-то светлому, чистому, прекрасному. Именно такое впечатление от прочтения оставляет эта книга.
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