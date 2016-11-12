Дан одномерный массив, который содержит не более 60 вещественных чисел, среди кото??ых есть положительные, отрицательные и нули. Переставить элементы массива так, чтобы сначала шли нули, потом отрицательные, а затем положительн...

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Дан одномерный массив, который содержит не более 60 вещественных чисел, среди кото??ых есть положительные, отрицательные и нули. Переставить элементы массива так, чтобы сначала шли нули, потом отрицательные, а затем положительные элементы массива.

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