Дан одномерный массив, который содержит не более 60 вещественных чисел, среди кото??ых есть положительные, отрицательные и нули. Переставить элементы массива так, чтобы сначала шли нули, потом отрицательные, а затем положительн...

Информатика
Дан одномерный массив, который содержит не более 60 вещественных чисел, среди кото??ых есть положительные, отрицательные и нули. Переставить элементы массива так, чтобы сначала шли нули, потом отрицательные, а затем положительные элементы массива.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
// PascalABC.NET 3.2, сборка 1334 от 12.11.2016 begin   var n:=ReadInteger('n=');   var a:=SeqRandom(n,-20,20).Select(e->real(e)).ToArray;   a.Println;   var b:=a.Where(x->x=0).Concat(a.Where(x->x<0)).ToArray;   a:=b.Concat(a.Where(x->x>0)).ToArray;   a.Println; end. Пример n= 20 -16 1 16 -11 20 -6 -11 15 0 -9 -14 0 4 -4 2 14 19 7 -14 4 0 0 -16 -11 -6 -11 -9 -14 -4 -14 1 16 20 15 4 2 14 19 7 4
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