Аспредели слова по двум столбцам. сдоба, завтра, экзамен, дрозд, робкий, вокзал с??ова, в которых происходит оглушение согласных слова, в которых происходит озвончение согласных
Русский язык
Аспредели слова по двум столбцам. сдоба, завтра, экзамен, дрозд, робкий, вокзал с??ова, в которых происходит оглушение согласных слова, в которых происходит озвончение согласных
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сдоба, экзамен, вокзал - озвончение завтра, дрозд, робкий - оглушение
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Напишите небольшой рассказ на тему " По дороге в школу", используя данные ниже слова в качестве обстоятельств Сначала,потом,не спеша,по пути,круг...
Литература