Аспредели слова по двум столбцам. сдоба, завтра, экзамен, дрозд, робкий, вокзал с??ова, в которых происходит оглушение согласных слова, в которых происходит озвончение согласных

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Аспредели слова по двум столбцам. сдоба, завтра, экзамен, дрозд, робкий, вокзал с??ова, в которых происходит оглушение согласных слова, в которых происходит озвончение согласных
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Гость:
Сдоба, экзамен, вокзал - озвончение завтра, дрозд, робкий - оглушение
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