Дан одномерный массив заполните его случайными числами от 1 до 100 в ответе выводит?? только четные элементы
Информатика
Дан одномерный массив заполните его случайными числами от 1 до 100 в ответе выводит?? только четные элементы
Ответ(ы):
Гость:
Согласен с замечанием Alviko поэтому написал и так, и так.
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