Дан одномерный массив заполните его случайными числами от 1 до 100 в ответе выводит?? только четные элементы

Информатика
Дан одномерный массив заполните его случайными числами от 1 до 100 в ответе выводит?? только четные элементы
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Согласен с замечанием Alviko поэтому написал и так, и так.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Задание - Compeltethe sentences with the present continuous. 1. My dad .......................... (paint) the house today. 2. A: What ............
Ответить
Математика
Помогите плизз (х-7 2/17)-4/15/17=516/17
Ответить
Алгебра
Сократите дробь a^2-ax : а^2x-ax^2
Ответить
Русский язык
Пять ребусов на числительное
Ответить
Окружающий мир
Как называлось поселение ремесленников вокруг кремля?
Ответить