Дан параллелограмм EHFD.Угол E=75 угол D=120.Найти угол F

Геометрия
Дан параллелограмм EHFD.Угол E=75 угол D=120.Найти угол F
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Угол E=F по свойству параллелограмма => F=75
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