Дан параллелограмм EHFD.Угол E=75 угол D=120.Найти угол F
Геометрия
Дан параллелограмм EHFD.Угол E=75 угол D=120.Найти угол F
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Угол E=F по свойству параллелограмма => F=75
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Определите, какие члены предложения являются однородными и на какой вопрос они отвечают. Какой знак препинания ставится между однородными членами, ...
История
Установите соответствие между периодом в истории Античности и произведениями ис??усства 1) классическая Греция а) Пергамский алтарь 2) эллини...