Установите соответствие между периодом в истории Античности и произведениями ис??усства 1) классическая Греция а) Пергамский алтарь 2) эллинизм б) Пантеон 3)императорский Рим в) зиккурат Этеменанки г) статуя Зевса в Олим...

История
Установите соответствие между периодом в истории Античности и произведениями ис??усства 1) классическая Греция а) Пергамский алтарь 2) эллинизм б) Пантеон 3)императорский Рим в) зиккурат Этеменанки г) статуя Зевса в Олимпии 1) классическая Греция а) Колизей 2) эллинизм б) Парфенон 3) императорский Рим в) Колосс Родосский г) храм в Карнаке
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