Здравствуйте помогите пожалуйста сделать таблицу даю 25 баллов

Гость: Гость:

Итак, начнём с наркотиков. Они попадают в кровь, а затем поражают органы пищеварения и мозг постепенно разрушается. Болезни от наркотиков: СПИД, ВИЧ, Гепатит, Сепсис (заражение крови) и т.д. Страдают от этой привычки наркоманы. Алкоголь. Поражает органы: сердце, печень, почки, мышцы, а так же кожа и лёгкие. Бывают болезни:анемия, злокачественные опухоли, сердечно-сосудистые заболевания, цирроз печени, деменция, депрессия и многое другое. Страдают от этой привычки: алкоголики Табак. Поражает органы: Лёгкие и Желудок. Болезни: хронические бронхиты, эмфизема лёгких, а так же рак лёгкого, и т.д. Страдают от этой болезни: Курильщики. Всеми этими химикатами страдают чаще всего подростки и взрослые. Проголосую за лучший ответ, я старался =)