Поставьте знаки типа +, - и т.д. срочно!!!

Математика
Поставьте знаки типа +, - и т.д. срочно!!!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прости но сдесь как то все запущено
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Определите, какие члены предложения являются однородными и на какой вопрос они отвечают. Какой знак препинания ставится между однородными членами, ...
Ответить
Математика
Как решить номер 569 1 (148+а)-96 (2О5+b)-183 СРОЧНОООООО
Ответить
История
Установите соответствие между периодом в истории Античности и произведениями ис??усства 1) классическая Греция а) Пергамский алтарь 2) эллини...
Ответить
Алгебра
Решить уравнение 8х-х/3=46 Спасибо:3
Ответить
Математика
РЕшите пж за 35 тетрадей заплатили 70 тг сколько тенге стоят 16 блокнотов если один б??окнот стоит на 8тг дороже чем одна терадь
Ответить