Дан прямоугольный треугольник авс в котором угол с равен 90 градусов , угол А =60 гра??усов , АС=12см . через точку М стороны АВ проведена прямая перпендикулярно АВ и пересекающая прямую АС в точке К . найдите СК , если ВМ =4см

Алгебра

Дан прямоугольный треугольник авс в котором угол с равен 90 градусов , угол А =60 гра??усов , АС=12см . через точку М стороны АВ проведена прямая перпендикулярно АВ и пересекающая прямую АС в точке К . найдите СК , если ВМ =4см

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