Дан прямоугольный треугольник авс в котором угол с равен 90 градусов , угол А =60 гра??усов , АС=12см . через точку М стороны АВ проведена прямая перпендикулярно АВ и пересекающая прямую АС в точке К . найдите СК , если ВМ =4см
Алгебра
Дан прямоугольный треугольник авс в котором угол с равен 90 градусов , угол А =60 гра??усов , АС=12см . через точку М стороны АВ проведена прямая перпендикулярно АВ и пересекающая прямую АС в точке К . найдите СК , если ВМ =4см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: тр. АВС: <A =60; <C =90; AC =12 cм М∈АВ К∈АС <M =90 BM =4см Найти СК Решение: <B = 189 -90-60=30. Тр. ABC - прямоугольный, катет, лежащий против угла 30 градусов, равен половине гипотенузы, АС =АВ/2 ----> AB =2*AC =12*2=24(см) МА=АВ-ВМ=24-4 =20(см) Тр.МКА - прямоугольный, МА - катет, лежащий против <K=180-90-60 =30, ----> AK=2*MA = 40(cм) СК=АК-СА =40-12 =28(см) В | \ | \ M | / \ |/ \ / | \ / | \ /___|______\ K C A
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