Дан прямоугольный треугольник авс в котором угол с равен 90 градусов , угол А =60 гра??усов , АС=12см . через точку М стороны АВ проведена прямая перпендикулярно АВ и пересекающая прямую АС в точке К . найдите СК , если ВМ =4см

Алгебра
Дан прямоугольный треугольник авс в котором угол с равен 90 градусов , угол А =60 гра??усов , АС=12см . через точку М стороны АВ проведена прямая перпендикулярно АВ и пересекающая прямую АС в точке К . найдите СК , если ВМ =4см
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
      Дано:  тр. АВС:  <A =60; <C =90; AC =12 cм              М∈АВ   К∈АС    <M =90    BM =4см                 Найти  СК      Решение:            <B = 189 -90-60=30. Тр. ABC - прямоугольный, катет,          лежащий против угла 30 градусов, равен половине           гипотенузы, АС =АВ/2 ---->  AB =2*AC =12*2=24(см)                  МА=АВ-ВМ=24-4 =20(см) Тр.МКА - прямоугольный, МА - катет, лежащий против  <K=180-90-60 =30, ----> AK=2*MA = 40(cм) СК=АК-СА =40-12 =28(см)                                      В                                    | \                                    |   \  M                                    |   / \                                    |/      \                                  / |         \                                /   |           \                              /___|______\                           K      C              A
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