Нужно перевести текст

Гость: Гость:

Японские студенты изучают традиционные предметы – математика,Английский язык, история, биология, химия, ЧП. Студент обычноисследования десяти до четырнадцати предметам. Студенты начинают свои первыекласс в половине девятого. Есть около 30 учеников в каждомкласс.Учащиеся находятся в одном классе весь день. Учительпереходит из одного класса в другой в начале и концекласс, не студенты.В начале и конце занятия, студенты стенд дляучитель. Когда учитель уходит, ученики беседуют с ихдрузья на протяжении десяти минут и принимать их книгами из своейстолы для следующего класса.Студенты обедают в их классе. У них холоднообеда, дома родители, или у них есть горячаяобед в школе. Обед 45 минут и нетдругих перерывов, за исключением десяти минут в конце занятия.Японские школьники заканчивают занятия в четверти четыре. Но когдаони заканчивают, они убирают столы, окна и Совет.После окончания класса, школьники идут после школы клубы.